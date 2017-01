Chegou a Portugal no arranque da temporada - proveniente do Lanús -, foi cedido ao Sp. Braga praticamente de imediato, mas ao fim de seis meses está de regresso ao futebol argentino. Óscar Benítez, de 24 anos, já terá acordo para reforçar o Boca Juniors , devendo nos próximos dias chegar a Buenos Aires para concluir a transferência, que se fará a título de empréstimo, válido por um ano, segundo aponta o jornal 'Olé'.A confirmar-se a cedência, cumpre-se um desejo do próprio jogador, que recentemente admitiu ser "adepto" do Boca Juniors e ter o sonho de um dia vestir a camisola xeneize. "Seria um sonho jogar no Boca", admitiu nessa altura o médio, que no Sp. Braga disputou até ao momento apenas cinco encontros, dois deles enquanto titular.

Autor: Fábio Lima