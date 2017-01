As exibições de Ederson ao serviço do Benfica têm sido acompanhadas por vários emblemas europeus, com Barcelona e Manchester City à cabeça, e, segundo informações adiantadas pela imprensa inglesa, o Arsenal também se juntou nessa missão de observação ao guarda-redes brasileiro. Os ‘gunners’, que têm Petr Cech e David Ospina como donos da baliza, fizeram-se mesmo representar na tribuna da Luz no último jogo do campeonato, diante do Boavista.Com contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros, Ederson é um dos indiscutíveis de Rui Vitória, que só tem abdicado dele quando opta por dar alguns minutos a Júlio César na Taça de Portugal ou na Taça CTT. Uma saída do camisola 1 do emblema da Luz só será ponderada se algum emblema chegar às pretensões da SAD encarnada, ou seja, se bater o valor da cláusula de rescisão.Contratado ao Rio Ave no verão de 2015, Ederson disputou quatro partidas pelo Benfica B até agarrar um lugar na baliza encarnada, depois da lesão de Júlio César, no decorrer da última temporada. As exibições do guarda-redes recolheram elogios um pouco por toda a Europa, tendo este sido, inclusivamente, convocado para a seleção do Brasil.