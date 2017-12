Continuar a ler

O mesmo diário explica depois que embora o interesse seja real, tanto Sevilha como Valencia surgem à frente na corrida, já que Zivkovic tem maiores hipóteses de jogar com regularidade nestes dois conjuntos.Neste sentido, a vontade do jogador encarnado em somar minutos para poder sonhar com a presença no Mundial da Rússia poderá pesar na hora da decisão.