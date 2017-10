Trancas à porta não vá a casa ser arrombada. O Basileia sabe que a consistência defensiva é meio caminho andado para se desembaraçar do CSKA Moscovo no St. Jakob-Park. A estratégia vem sendo frutuosa na Champions, tendo o conjunto de Raphaël Wicky vencido os últimos dois jogos sem consentir qualquer golo. "Precisamos de estar cem por cento concentrados na proteção da baliza. Temos conversado sobre o assunto e, creio, vamos conseguir travar o adversário", refere o treinador, encantado com a posição privilegiada que a equipa ocupa no Grupo A: "Se no sorteio me tivessem dito que estaríamos agora neste lugar teria logo assinado por baixo. Estamos contentes, mas também conscientes de que nada alcançámos."

O guardião dos helvéticos concorda com o treinador no que toca à impermeabilidade do Basileia. "O desempenho da defesa tem sido a base dos nossos bons resultados. Se conseguirmos manter a baliza a ‘zeros’ ficaremos bem mais perto da vitória", diz Vaclík, lamentando a mais do que provável ausência de Van Wolfswinkel, ainda lesionado.

O CSKA já pode utilizar Dzagoev – não joga desde 27 de setembro devido a lesão – e Viktor Goncharenko deixa um aviso à navegação. "Há que ter muito cuidado com as saídas rápidas do Basileia para o ataque", sustenta o treinador dos moscovitas. "O adversário joga muito bem no contra-ataque, pois tem avançados velozes. Vai tentar explorar qualquer erro que cometamos", acrescenta o médio Kuchaev.

Autores: Diogo Jesus e Nuno Pombo