A caneleira, que usava no Benfica havia unicamente o símbolo do Benfica, junto com o estádio da luz ao Fundo. @SLBenfica — Artur Moraes (@arturmoraes1) 23 de fevereiro de 2017

Quando minhas coisas que estão vindo de Portugal chegarem no Brasil, Posto a foto da Caneleira que usava. — Artur Moraes (@arturmoraes1) 23 de fevereiro de 2017

Esta quinta-feira, através das redes sociais, Artur partilhou uma imagem do seu 'kit' para jogo, com camisola, calções, chuteiras, luvas e caneleiras, nas quais se realçava a presença dos símbolos de algumas das equipas que representou. Contudo, naquele acessório apenas constam seis dos nove clubes nos quais atuou, faltando, por exemplo, o Benfica.Aquela 'falha' foi desde logo notada pelos seus seguidores, que 'cobraram' o guarda-redes brasileiro pela ausência do símbolo dos encarnados. Horas depois da postagem da foto, Artur acabou por utilizar a mesma rede social para esclarecer o porquê da ausência do logo das águias.

Autor: Fábio Lima