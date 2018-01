Continuar a ler

Mais duras são as palavras quando questionado sobre o caso dos emails que coloca em causa títulos do Benfica, alguns com o guardião na baliza.



"Uma acusação dessas é tirar-me muito valor. Durante quatro anos, acordei, treinei, muito e sonhei todos os dias para ser campeão. Dizer que houve uma combinação de resultados para nos favorecer... Eu sei quantas dores senti no meu corpo para levar o Benfica campeão. O presidente do Benfica não se envolve nisso. Se o Benfica campeão incomoda muita gente, pentacampeão deve incomodar muito mais. (...) Conheço bem o campeonato e há muita gente que não quer que o Benfica vença".

Artur Moraes está de volta a Portugal e pode mesmo estar de regresso ao futebol nacional , após ter terminado contrato com os brasileiros do Chapecoense. Em entrevista ao 'Correio da Manhã', o antigo guarda-redes do Benfica e do Sp. Braga não hesita em afirmar que assinava "agora" pelas águias se fosse convidado."Acho que tinha lugar neste Benfica. Se dissesse que não estaria a mentir. Mas de fora estou a torcer pelos miúdos [Varela e Svilar] e pelo penta", afirmou o brasileiro que faz um balanço "muito positivo" da sua passagem pela Luz.