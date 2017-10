Continuar a ler

O brasileiro acredita que os jovens do plantel de Rui Vitória são uma mais-valia, sublinhando os casos de Svilar, Rúben Dias e Diogo Gonçalves. "São jovens talentos. É natural que no início encontrem um pouco de dificuldade, mas com o tempo, com a maturidade que vão adquirindo e com a ajuda dos companheiros, esses jovens vão mostrar por que são do Benfica e o porquê da aposta neles", analisou.



Artur Moraes sublinhou ainda que, mesmo do outro lado do oceano, tenta acompanhar os jogos dos encarnados e está esperançado que o Benfica rapidamente chegue à liderança do campeonato. "O clube acostumou-se a vencer e a grandeza e a mística do Benfica vivem de vitórias. Mas acho que, mesmo estando hoje atrás na classificação do campeonato, o clube tem todas as condições para reverter o quadro, porque tem equipa, estrutura, elenco e o campeonato é longo", concluiu.

Artur Moraes defendeu a baliza das águias na última visita a Old Trafford (2-2) há seis anos e acredita que no encontro de amanhã, da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, o Benfica pode conseguir os 3 pontos."O Benfica demonstrou na Luz que pode jogar de igual para igual com o Manchester United. Para que isso seja possível tem de haver uma mentalidade muito grande, mas o jogador do Benfica tem isso dentro de si e a equipa tem capacidade para jogar de igual para igual com qualquer equipa do mundo, qualquer que seja o estádio", afirmou o guarda-redes agora na Chapecoense ao site oficial do Benfica.