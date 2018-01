Continuar a ler

Artur abandonou o Benfica no final da temporada de 2014/15, mas nota que o ambiente em torno da equipa se mantém inalterado. O guardião considera que a sintonia entre adeptos e equipa é determinante para o sucesso da equipa.



"Vejo um ambiente muito forte, de muita união, de muito apoio, um ambiente muito especial e qualquer jogador que entra ali com a camisola do Benfica é empurrado pelos adeptos. Sempre que nós tivemos os adeptos connosco, sempre que eles estavam lá a empurrar-nos, dificilmente a vitória não surgia. Eles eram e são uma peça fundamental nos resultados da equipa. Isso, esse apoio, essa união, tem de continuar para festejarmos todos juntos o inédito Pentacampeonato", um título que diz andar a preocupar muitas pessoas que têm atacado o clube:"O Benfica ao vencer é algo que se torna muito grande, histórico, valioso – tanto interna como externamente, nacional e internacionalmente –, e eu acho que hoje existe um ataque desleal, não só ao presidente do Benfica, mas também ao mundo Benfiquista. Se o Benfica campeão incomoda muita gente, Pentacampeão deve incomodar muito mais. Eu não respondo só por mim, respondo por mim, respondo por todos os que fizeram parte do grupo que venceu os campeonatos todos. Tirarem o mérito, dizerem que nós vencemos por causa de emails é um ataque cobarde, é um absurdo. Só nós sabemos o quanto trabalhámos, o quanto sofremos, o quanto sonhámos para poder conquistar todos os títulos que conquistámos pelo Benfica".

Artur Moraes está de regresso a Portugal, onde tem acompanhado as recentes exibições do Benfica, equipa que representou durante quatro temporadas. O brasileiro esteve atento ao jogo com o Moreirense e, sobretudo à receção ao Sporting, num jogo ao qual assistiu e cujo empate diz ter sido injusto."O Benfica esteve muito melhor no jogo, foi muito superior ao Sporting, e, se não fosse a arbitragem, teria vencido tranquilamente o jogo. Tiveram ali duas ou três bolas na mão de jogadores do Sporting dentro da área... Na pior das hipóteses, o árbitro poderia ter recorrido ao videoárbitro e, certamente, teria assinalado grande penalidade e o Benfica teria vencido o jogo com grande tranquilidade", assinalou ao site oficial das águias, onde contou como foi regressar à Luz: "Foi muito emocionante. Passa um filme de muitos momentos vividos, muitas imagens, na nossa cabeça, na altura em que entramos naquele estádio. Deu uma saudade muito grande".

Autor: Valter Marques