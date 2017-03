Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, vê a presença de Ederson na convocatória para a seleção brasileira com "naturalidade" e explica porquê."É um guarda-redes jovem que tem feito excelentes exibições ao serviço de um clube da grandeza do Benfica e isso é uma grande ajuda. Ainda no último jogo da Champions, com o B. Dortmund, o Tafarel [observador da seleção] foi assistir e ele acabou por ser decisivo na vitória da equipa. Portanto, já era de esperar que agora fosse chamado", justificou o atual guardião do Chapecoense, que frisa que a presença regular na canarinha no futuro irá depender de vários fatores: "Ele tem uma qualidade fantástica e tem vindo a provar isso, mas agora depende das exibições que faça na seleção e nas equipas que representa. Não é certo, mas tem valor para isso."Agora resta saber se terá a oportunidade de ir a jogo no duplo compromisso que a canarinha se prepara para efetuar. "A concorrência é forte, mas é possível que venha a ser utilizado", assinala o experiente guardião de 36 anos.