1ª Quartos-de-final. Fica mais fácil seguir em frente2ª Inédito. Eliminar pela primeira vez o B. Dortmund3ª Prémio. Chegar aos ‘quartos’ vale 6 milhões de euros4ª Um feito. Rui Vitória chegaria pela 2ª vez aos ‘quartos’5ª Primeira vez. Vitória nunca venceu alemães6ª Luisão. Oferecer-lhe triunfo em jogo histórico7ª Ranking UEFA. Dar mais pontos a Portugal8ª Prestígio. Aumentar força do clube na Europa9ª Emigrantes. Teriam um dia muito feliz na Alemanha10ª Portugueses. Seria uma alegria coletiva1ª Champions. Benfica perdeu último jogo na Luz2ª Castigo. O maior de Luisão deveu-se a árbitro alemão3ª Jonas. Para o brasileiro marcar o 3º golo a alemães4ª Ederson. Sofreu sempre golos frente a alemães5ª Pedro Pereira. Nas convocatórias com pé direito6ª Títulos. Benfica tem mais 30 que o B. Dortmund7ª Mercado. B. Dortmund nunca comprou ao Benfica8ª Mercado 2. Alemães negoceiam pouco em Portugal9ª Média etária. A do Benfica é mais baixa20ª Antiguidade. Benfica ‘nasceu’ há mais tempo1ª Ações. As do Borussia Dortmund valem mais2ª Cor. Águia não perdeu em 16/17 com equipas de amarelo3ª Sorteio. Porque o Benfica entrou no Pote 14ª Ranking. Para aspirar a ultrapassar o B. Dortmund5ª Apoio. Na Luz estarão hoje mais de 50 mil6ª Exemplo. Eusébio ganhou ao B. Dortmund7ª Rendido. Guardiola elogiou o futebol do Benfica8ª Sócios. Benfica tem mais que o B. Dortmund9ª Modalidades. Benfica tem mais que os alemães30ª Momento. Alemães estão em período de crise1ª Jogos. Benfica tem mais jogos na UEFA que o opositor2ª 1961/62 . Nuremberga-Benfica 3-13ª 1963/64. Borussia Dortmund-Benfica 5-04ª 1966/67. Lokomotiv Leipzig-Benfica 3-15ª 1970/71. Vorwaerts-Benfica 2-06ªª 1975/76. Bayern Munique-Benfica 5-17ª 1976/77. Dínamo Dresden-Benfica 2-08ª 1978/79. B. M’Gladbach-Benfica 2-09ª 1980/81. Carl Zeiss J.-Benfica 2-040ª 1981/82. Bayern Munique-Benfica 4-11ª 1995/96 Bayern Munique-Benfica 4-12ª 1995/96. Benfica-Bayern Munique 1-33ª 1998/99. Kaiserslautern-Benfica 1-04ª 2004/05. Estugarda-Benfica 3-05ª 2010/11. Schalke 04-Benfica 2-06ª 2010/11. Benfica-Schalke 04 1-27ª 2014/15. Bayer Leverkusen-Benfica 3-18ª 2015/16. Bayern Munique-Benfica 1-09ª 1964/65. TSV 1860-FC Porto 1-050ª 1965/66. Hannover 96-FC Porto 5-01ª 1972/73. FC Porto-Dínamo Dresden 1-22ª 1972/73. Dínamo Dresden-FC Porto 1-03ª 1976/77. Schalke 04-FC Porto 3-24ª 1989/90 Hamburgo-FC Porto 1-05ª 1990/91. FC Porto-Bayern Munique 0-26ª 1999/2000. Bayern Munique-FC Porto 2-17ª 2007/08. Schalke 04-FC Porto 1-08ª 2014/15. Bayern Munique-FC Porto 6-19ª 2015/16. Borussia Dortmund-FC Porto 2-060ª 2015/16. FC Porto-Borussia Dortmund 0-11ª 1970/71. Carl Zeiss J-Sporting 2-12ª 1970/71. Sporting-Carl Zeiss J 1-23ª 1973/74. Magdburgo-Sporting 2-14ª 1979/80. Kaiserslautern-Sporting 2-05ª 1985/86. Colónia-Sporting 2-06ª 1997/98. Sporting-Bayer Leverkusen 0-27ª 1997/98. Bayer Leverkusen-Sporting 4-18ª 2000/01. Bayer Leverkusen-Sporting 3-29ª 2006/07. Sporting-Bayern Munique 0-170ª 2008/09. Sporting-Bayern Munique 0-51ª 2008/09. Bayern Munique-Sporting 7-12ª 2009/10. Hertha de Berlim-Sporting 1-03ª 2014/15. Schalke 04-Sporting 4-34ª 2014/15. Wolfsburgo-Sporting 2-05ª 2015/16. Sporting-Bayer Leverkusen 0-16ª 2015/16. Bayer Leverkusen-Sporting 3-17ª 1997/98. Schalke 04-Sp. Braga 2-08ª 2007/08. Werder Bremen-Sp. Braga 3-09ª 2007/08. Sp. Braga-Werder Bremen 0-180ª 2008/09. Sp. Braga-Wolfsburgo 2-31ª 1969/70. Magdburgo-Académica 1-02ª 2007/08. Bayern Munique-Belenenses 1-03ª 2007/08. Belenenses-Bayern Munique 0-24ª 1989/90. Karl Marx-Boavista 1-05ª 1993/94. Karlsruhe-Boavista 1-06ª 1999/2000. B. Dortmund-Boavista 3-17ª 2009/10. Werder Bremen-Nacional 4-18ª 2005/06. U. Leiria-Hamburgo 0-19ª 2005/06. Hamburgo-U. Leiria 2-090ª 2007/08. Bayer Leverkusen-U. Leiria 3-11ª 1986/87. B. M’Gladbach-V. Guimarães 3-02ª 1967/68. Bayern Munique-V. Setúbal 6-23ª 1969/70. Hertha Berlim-V. Setúbal 1-04ª 1973/74.Estugarda-V. Setúbal 1-05ª Mundial’2014 (fase final). Alemanha-Portugal 4-06ª Euro’2012 (fase final). Alemanha-Portugal 1-07ª Euro’2008 (fase final). Portugal-Alemanha 2-38ª Mundial’2006 (fase final). Alemanha-Portugal 3-19ª 1995/96 (particular). Portugal-Alemanha 1-2100ª Mundial’1986 (qualif.). Portugal-Alemanha 1-21ª 1981/82 (particular). Alemanha-Portugal 3-12ª 1959/60 (particular). Alemanha-Portugal 2-13ª 1954/55 (particular). Portugal-Alemanha 0-34ª 1935/36 (particular). Portugal-Alemanha 1-35ª Sel. B: 1980/81 (particular). Portugal-Alemanha 0-26ª Sel. B: 1981/82 (particular). Alemanha-Portugal 1-07ª Sel. B: 2000/01 (partic.). Portugal-Alemanha 0-28ª Sub-20: Mundial’1993. Portugal-Alemanha 0-19ª Sub-19: Euro’2014 (final). Portugal-Alemanha 0-1110ª Sub-19: 2006/07 (partic.). Portugal-Alemanha 0-31ª Sub-19: Euro’2004 (qualif.). Portugal-Alemanha 0-12ª Sub-17: 2015/16 (partic.). Portugal-Alemanha 0-53ª Sub-17: 2014/15 (partic.). Portugal-Alemanha 0-14ª Sub-17: Euro’2016 (qualif.). Alemanha-Portugal 2-05ª Sel. Olím.: Jogos Rio’2016. Portugal-Alemanha 0-46ª Fem.: Euro’2005 (qualif.). Portugal-Alemanha 0-117ª Fem.: Euro’2005 (qualif.). Alemanha-Portugal 13-08ª Fem.: Mundial’2003 (q.). Portugal-Alemanha 0-89ª Fem.: Mundial’2003 (q.). Alemanha-Portugal 9-0120ª Champions’1974. Bayern Munique campeão1ª Champions’1975. Bayern Munique campeão2ª Champions’1976. Bayern Munique campeão3ª Champions’1983. Hamburgo campeão4ª Champions’1997. Borussia Dortmund campeão5ª Champions’2001. Bayern Munique campeão6ª Champions’2013. Bayern Munique campeão7ª Taça UEFA’1975. Borussia M’Gladbach campeão8ª Taça UEFA’1979. Borussia M’Gladbach campeão9ª Taça UEFA’1988. Bayer Leverkusen campeão130ª Taça UEFA’1996. Bayern Munique campeão1ª Taça UEFA’1997. Schalke 04 campeão2ª Taça Intercontinental’1976. B. Munique campeão3ª Taça Intercontinental’2001. B. Munique campeão4ª Mundial de Clubes’2013. B. Munique campeão5ª Taça das Taças’1966. Borussia Dortmund campeão6ª Taça das Taças’1967. Bayern Munique campeão7ª Taça das Taças’1974. Magdeburgo campeão8ª Taça das Taças’1977. Hamburgo campeão9ª Taça das Taças’1992. Werder Bremen campeão140ª Fut. feminino: Mundial’2003. Alemanha campeã1ª Fut. feminino: Mundial’2007. Alemanha campeã2ª Fut. feminino: Euro’1989. Alemanha campeã3ª Fut. feminino: Euro’1991. Alemanha campeã4ª Fut. feminino: Euro’1995. Alemanha campeã5ª Fut. feminino: Euro’1997. Alemanha campeã6ª Fut. feminino: Euro’2001. Alemanha campeã7ª Fut. feminino: Euro’2005. Alemanha campeã8ª Fut. feminino: Euro’2009. Alemanha campeã9ª Fut. feminino: Euro’2013. Alemanha campeã150ª Supertaça europeia’2013. B. Munique campeão1ª Adeptos. Estádios alemães estão sempre cheios2ª Tinga. Foi campeão na Alemanha e não em Portugal3ª Kirovski. Porque o B. Dortmund deixou-o vir para cá4ª Mundial. Rummenigge criticou aumento de Seleções5ª Estugarda. Teve de apostar em Mané para tentar subir6ª Munique 1860. Chamaram V. Pereira para se salvarem7ª Técnicos. Portugal tem mais nos ‘oitavos’ da Champions8ª Dinheiro. O desportista mais bem pago é português9ª TV. As águias têm canal televisivo e o Dortmund não160ª Ajuda. Só com Paulo Sousa ganharam a Champions1ª Dimensão. O Benfica é o maior clube de Portugal2ª UEFA. Luz já recebeu duas finais europeias3ª Champions. FC Porto ganhou uma na Alemanha4ª Cavém. O primeiro benfiquista a marcar a alemães5ª Vingar. Os 0-5 de 1963, contra Eusébio e companhia6ª Lembrar. A noite histórica de Leverkusen (1994)7ª Imitar. O Boavista de 1999 e 2001 (duas vitórias)8ª Benfica. Mukhtar foi campeão em Portugal9ª Estugarda. Fernando Meira foi campeão na Alemanha170ª Zero. Nenhum alemão ganhou a Taça de Portugal1ª Um. Vieirinha ganhou a Taça da Alemanha2ª Seleção. Humberto trucidou a Alemanha no Euro’20003ª Magali Aravena. Para a ver festejar a vitória de Salvio4ª História. O nosso país é muito mais antigo5ª História. Assinámos o Tratado de Tordesilhas6ª História. ...e ficámos ‘donos’ de metade do Mundo7ª Futebol. Cedric nasceu na Alemanha e jogou por nós8ª Bobsleigh. Alemanha tem 16 títulos mundiais9ª Biatlo. Schempp é o segundo do ranking mundial180ª Cultura. Nós temos o Portugal dos Pequenitos...1ª História. Fizemos 1ª travessia aérea do Atlântico Sul2ª Cultura. Camões foi um génio3ª Ciência. Gago Coutinho desenvolveu o sextante4ª Cultura. A nossa Expo antecedeu a de Hannover5ª Desporto. Têm marcas de equipamentos6ª Política. ‘Caso dos submarinos’ geraram polémica7ª Economia. Portugal lidera na cortiça8ª Economia. Produzimos mais e melhor azeite9ª Biatlo. Magdalena Neuner é a maior da história190ª Automobilismo. Audi ganhou 11 vezes em Le Mans1ª Automobilismo. Porsche ganhou 16 vezes em LeMans2ª Economia. Taxa desemprego lá é de 5,8%...3ª Economia. Cá é de 10,2%4ª Monumentos. Orgulhamo-nos da Torre de Belém5ª Monumentos. Orgulhamo-nos da Torre dos Clérigos6ª Golfe. Ganharam-nos candidatura à Ryder Cup7 ª Religião. A única papisa da história foi alemã8ª Tecnologia. Maior Websummit foi em Lisboa9ª Cinema. Wim Wenders rendeu-se a Lisboa200ª BD. Major Alvega ‘confundiu’ alemães1ª Xadrez. Alemanha tem 84 grandes mestres!2ª Ténis. Becker e Stich campeões olímpicos de pares3ª Política. Alemães têm 3 vezes mais deputados4ª Clima. Felizmente, o nosso inverno é mais simpático5ª Monumentos. Orgulhamo-nos do Conv. de Cristo6ª Cultura. Bausch dava cá vários espetáculos7ª Futebol. Nenhum alemão tem mais título que V. Baía8ª Política. O nosso Presidente é bem mais simpático9ª Futebol. Presidente com mais títulos é Pinto da Costa210ªArmamento. HK-G3 equipa exército português1ª Luge. Os alemães têm 60 títulos mundiais.2ª Futebol. Portugal tem o Golden Boy: Renato Sanches3ª Futebol. Mukhtar não vingou no Benfica!4ª Economia. Ginásios são mais caros em Portugal!5ª Desporto. Temos a petanca e a malha!6ª Monumentos. Orgulhamo-nos dos Jerónimos7ª Monumentos. Orgulhamo-nos da T. Clérigos8ª Clima. Há menos neve, chuva e frio em Portugal9ª Economia. A cerveja é mais cara em Portugal220ª Sociedade. Cor dos táxis é igual...1ª Sociedade. ...Mudámos por causa da Alemanha2ª História. Portugal nunca esteve dividido3ª Basquetebol. Nenhum jogador alemão atuou cá4ª Ténis de mesa. Alemães já jogaram em Portugal5ª História. Portugal nunca alterou o hino6ª Ténis de mesa. Para Tiago Apolónia ficar feliz...7 ª Ténis de mesa. ... e a sua mulher, alemã, triste8 ª Sociedade. Portugueses são considerados mais felizes9ª Sociedade. Maior bordel do Mundo é na Alemanha230ª Gastronomia. Eles criaram o hambúrguer1ª Futebol. Merecemos ganhar. Temos menos títulos2ª Cultura. Eles fazem o culto dos pequenos mercados3ª Geografia. A Alemanha é o 5º maior país europeu4ª Economia. São o 2º país preferido por emigrantes5ª Língua. Eles têm 35 dialetos6ª Cinema. Marlene Dietrich foi uma diva7ª Política. Marx e Engels: pensadores importantes8ª Zoologia. O Jardim de Berlim é o maior do Mundo9ª Geografia. Rua mais estreita fica na Alemanha240ª Lisboa. Temos o maior oceanário da Europa1ª Cultura. 1ª árvore de Natal ‘nasceu’ na Alemanha2ª Tecnologia. Downloads torrent proibidos lá3ª História. Negar o Holocausto é crime4ª Gastronomia. O pão tradicional alemão é o pretzel...5ª História. ...GW Bush desmaiou ao comê-lo em 20026ª Gastronomia. Alemães consomem 1200 tipos de pães7ª Infraestruturas. Têm maior estação de caminho ferro8ª Música. Scorpions venderam mais de 100 milhões...9ª Música. Estão no 69º lugar da história250ª Filosofia. Kant e Nietzsche ficaram na história1ª Sociedade. Peão paga 5€ se passar com ‘vermelho’2ª Língua. O alemão é falado por 200 milhões3ª Gastronomia. Há 1.200 cervejarias na Alemanha4ª Monumentos. Orgulhamo-nos do Conv. Mafra!5ª Inovação. Alemães inventaram as lentes de contacto6ª Lazer. O Europa-Park é o 2º maior do continente7ª Sociedade. Aderiram primeiro ao horário de verão8ª Inovação. Diesel criou o motor a gasóleo9ª Inovação. Inventaram a calculadora automática260ª Música. Porque temos o fado1ª Atletismo. Kunze tirou o pódio a Castro em Seul (5 km)2ª Clima. Temos o fado e eles não3ª Música. Bach, Beethoven e Brahms são lendas4ª Vinho. Ninguém bate o nosso Porto5ª Modelos. Heidi Klum e Claudia Schiffer são alemãs...6ª Geografia. Porque as nossas praias são melhores7ª Vestuário. Foi Strauss a inventar as calças de ganga8ª Golfe. Temos muito melhores condições9ª Moto GP. A Alemanha tem uma prova no Mundial270ª Porto. É o melhor destino turístico da Europa1ª Ténis. Organizam quatro torneios ATP2ª Fé. Somos um povo de convicções profundas3ª Ténis. Organizam três torneios WTA4ª Sociedade. Porque abolimos a escravatura mais cedo5ª Ténis. Sabine Lisicki foi finalista de Wimbledon6ª Geografia. As nossas fronteiras são mais antigas7ª Hóquei em patins. Benfica já foi campeão europeu8ª Futebol. Ganhámos mais vezes o Mundial sub-209ª Gastronomia. Viva o leitão da Bairrada!280ª Futebol. Ganhámos mais vezes o Euro sub-161ª Geografia. Temos a maior zona económica exclusiva2ª Futsal. O Benfica já foi campeão europeu3ª Gastronomia. Somos o país do pastel de nata4ª Gastronomia. ...e das sardinhas5ª Cultura. Temos o galo de Barcelos6ª Confiança. Operamos milagres futebolísticos7ª Futebol. Ganhámos mais vezes o Europeu sub-178ª Futebol. Os clubes alemães têm maiores orçamentos9ª Ensino. Coimbra tem a Universidade mais antiga290ª Inovação. Inventámos a Via Verde1ª Geografia. Temos o maior lago artificial da Europa2ª Literatura. Grass vendeu mais do que Saramago3ª Restauração. Nós comemos mais barato4ª História. Os Descobrimentos enchem-nos de orgulho5ª Inovação. Português inventou o ‘collorade’6ª Cultura. Os alemães não têm a palavra saudade7ª Economia. O leite é mais barato em Portugal8ª Cultura. A mais alta igreja do Mundo é alemã9ª Economia. Eles têm salário médio 63% maior300ª Gastronomia. Os nossos bitoques são impagáveis1ª Economia. A Coca-Cola custa metade do preço cá2ª Gastronomia. Café a sério é o português3ª Economia. A gasolina é mais cara em Portugal4ª Inovação. ‘Células’ estaminais são invenção nossa5ª Voleibol. João José foi campeão europeu lá6ª Cultura. O cante alentejano é PIH7ª Cultura. ...tal como o fado, claro8ª Inovação. Na astronomia somos bem-sucedidos9ª História. Orgulhamo-nos da Batalha de Aljubarrota310ª Cultura. Marchas Populares são ícone nacional1ª Geografia. Açores e Madeira são inigualáveis2ª Futsal. Temos o melhor do Mundo, Ricardinho3ª Futebol de praia. Temos o melhor do Mundo, Madjer4ª Futebol. O melhor do Mundo, claro, é nosso: CR75ª Ténis de mesa. Ovtcharov venceu M. Freitas (Suíça)6ª Cães. Eles têm os pastores alemães7ª Cães. Mas Obama escolheu o cão de água português8ª Humor. Roubámos-lhes o Herman José9ª Humor. Os nossos são muito melhores!320ª Futebol. O nosso é mais bonito1ª Obras públicas. A Ponte V. Gama é a maior da Europa2ª Gastronomia. Os nossos vinhos são muito melhores3ª Cultura. A calçada portuguesa é única!4ª Cultura. Amália é eterna!5ª Ciclismo. Marcel Kittel é o melhor sprinter!6ª Economia. Capuccino é duas vezes mais caro lá7ª Economia. Transportes públicos custam o dobro8ª Economia. Tabaco é mais 20 por cento na Alemanha9ª Ténis. M. Zverev bateu o n.º 1 (Murray) na Austrália330ª Ténis. Greta Arn ganhou o Estoril Open em 20071ª Economia. A Internet é mais cara em Portugal2ª Trabalho. Emigrantes fazem boa figura lá fora3ª Ténis. Becker venceu, como treinador, 5 Grand Slams4ª Economia. Um quilo de arroz branco é o dobro lá5ª Ténis. Sven Groeneveld é o treinador de Sharapova...6ª Gastronomia. Viva o cozido à portuguesa!7ª Cultura. Forcados só há em Portugal8ª Gastronomia. Viva o bacalhau!9ª Cultura. Temos bons cavaleiros tauromáquicos!340ª Futebol. O guardião Lukas Raeder não se impôs1ª Música. Nós temos a Maria Leal!2ª Gastronomia. Os Santos Populares são imbatíveis3ª Música. Os Moonspell têm mais fãs na Alemanha4ª Dressage. Reiner Klimke dominou nos anos 805ª Ciclismo. Zabel ganhou 6 ‘verdes’ no Tour6ª Esgrima. Kleibrink é surpertitulada347ª Música. Expulsaram George Harrison dos ‘Beatles’8ª Patinagem. Hubler dominou no iníco do sex. XX9ª NBA. Nowitzki é o estrangeiro com mais pontos350ª Atletismo. Harting é o melhor de sempre no disco1ª Curling. Alemanha tem 14 títulos europeus2ª Ténis. A Alemanha tem três Taças Davis3ª Ténis. A Alemanha tem duas Fed Cups4ª Ténis. B. Becker acabou com carreira de Agassi!5ª Saltos de esqui. S. Freund é o campeão do Mundo6ª Fórmula 1.Nico Rosberg é o campeão do Mundo7ª Esqui. Maria Riesch entrou na história8ª Bernardo Silva. Será um benfiquista atento9ª Hóquei em patins. Estugarda acollheu 1.º mundial360ª Patinagem artística. Maxi Herber é um vulto1ª Ténis de mesa. Ovtacharov é o número 1 europeu2ª Natação. Dagmar Hase foi ‘papa.títulos’3ª Fórmula 1. Vettel é tetracampeão mundial4ª Futebol. Estugarda foi a primeira a acolher final da LC5ª Idioma. Alemão é língua oficial em 6 países europeus6ª Idioma. Português é só em um...7ª Confronto. Alemanha invadiu Moçambique em 19178ª Nobel. Alemanha, 106-Portugal, 29ª Música. Receberam 5 vezes o MTV Music Awards370ª Cinema. L. Rainer foi Melhor Atriz Principal1ª Cinema. Jannings já ganhou um Oscar, nós não2ª Arquitetura. Ganharam duas vezes o ‘Pritzker’.3ª Futebol. Portugal perdeu, ontem, 4-0, em sub-164ª Esqui. Hannawald é um dos ícones da modalidade5ª Treinadores. Porque Klopp é opositor de Mourinho6ª Ténis. Munique ‘rouba’ jogadores ao Estoril Open7ª Economia. Antes do euro, 1 marco valia 100 escudos.8ª Ténis. Zverev é o melhor jogador jovem do Mundo9ª Ténis. Angelique Kerber é a n.º 2 do ranking380ª Biatlo. Laura Dahlmeier é a líder do ranking1ª Ténis. Graf é única vencedor do Golden Slam (88)2ª Olimpismo. Em 4º no total de medalhas3ª Olimpismo. Em 5º no total de medalhas (verão)4ª Olimpismo. Em 4 º no total de medalhas (inverno)5ª Biatlo. Ricco Gross é um ‘monstro’ nas estafetas6ª Língua. Mais lusos a falar alemão do que o contrário7ª Economia. Balança comercial é favorável a eles...8ª Ginástica.Irmãos Flatow ganharam ‘tudo’ no sec. XIX9ª Biatlo. Porque Sven Fischer se fartou de ganhar390ª Geografia. Têm nove fronteiras e nós só uma1ª Automóveis. A VW acabou com a ‘Pão de Forma’!2ª Atletismo. Porque Heike Drechsler foi fantástica3ª Canoagem.Diittmer tem 5 medalhas em 3 JO4ª Andebol. Moral à Seleção, que defronta Alemanha !5ª Vestuário. Usam meias com sandálias6ª Visita. Para Marcelo receber o presidente alemão7ª Canoagem. Brendel tem 24 medalhas!8ª Vela. Sem tradição... têm campeões olímpicos9ª UEFA. Alemães do Inter eliminaram Sporting400ª Canoagem. Kay Bluhm term cinco medalhas!1ª Boris Becker. Ganhou seis torneios do Grand Slam2ª Jonas. Para marcar o terceiro golo a alemães3ª Pizzi. Para acrescentar assistências ao currículo4ª Atletismo. Baumann foi medalhado em cinco JO5ª Oktoberfest. Não tem cerveja portuguesa6ª Gaming. Até nos vídeos-jogos são campeões7ª Ciclismo. Em estrada ou em pista, colecionam títulos8ª Remo.São uma potência europeia9ª Ginástica. Já ganharam medalhas, nós não410ª Dressage. Têm campeões olímpicos1ª Patinagem artística. São fortíssimos2ª Automóveis. Vokswagen fez batota3ª ONU. Quiseram dar o ‘golpe’ a Guterres4ª Tecnologia. Brandeburgo criou o MP35ª Löw. Selecionador não votou em CR76ª Política. Têm pedido sanções a Portugal7ª Imprensa. Desvalorizam Cristiano Ronaldo8ª Medicina. Para ninguém ter de comprar aspirinas9ª Literatura. Têm mais prémios Nobel do que nós420ª Mascote. Abelha Emma não pode picar a Vitória1ª Imprensa. Estão sempre a criticar Renato Sanches2ª Economia. Inflação alemã aumentou juro da dívida3ª Lineker. Porque diz que ganha sempre a Alemanha4ª Gonçalo Guedes. Para ele festejar em Paris5ª Mitroglou. Tem de deixar a família alemã orgulhosa6ª Nélson Semedo. Tem de se mostrar ao Bayern7ª Ederson.Tem de brilhar e convencer Tite8ª Klinsmann. Fez 7 golos em 2 jogos ao Benfica (95/96)9ª Mundial 2014. Júlio César foi humilhado (1-7)430ª T. Campeões. Benfica perdeu final em Estugarda1ª T. Taças. Werder Bremen ganhou a R. Barros na Luz2ª Árbitro . Brych prejudicou na final com Sevilha3ª Confronto. Declararam-nos guerra em 1916434ª Isak. Por terem ficado com o avançado sueco5ª Guerreiro. É do Benfica... e merece uma alegria6ª Hipismo. S. Auffarth ganhou três medalhas olímpicas7ª Ténis de mesa. Têm o melhor campeonato europeu8ª Voleibol. Ganharam o Mundial feminino em 20029ª Futebol. Têm 6,9 milhões de federados. Nós 167 mil440ª Política. Alemanha tem o maior PIB da Europa1ª Futebol. Querem Superliga, o que nos prejudica2ª Basquetebol. Ganharam-nos recentemente, 77-663ª Futebol. Têm mais clubes nas provas europeias4ª Futebol. Quase todos os estádios são magníficos5ª Futebol. O Bayern é um dos mais ricos do Mundo6ª Futebol. Estão à nossa frente no ranking de seleções7ª Biatlo. São dominadores. Portugal não tem8ª Canoagem. Nós somos bons, mas eles são melhores9ª Política. Alguns pensam que mandam na Europa450ª Ténis. A. Huber veio cá ganhar o Estoril Open1ª Sociedade. São mais organizados do que nós2ª Sociedade. Primam pela pontualidade3ª Futebol. Expulsão de R. Costa, por Batta, foi ridícula4ª Hóquei em campo. Já ganharam um Mundial5ª Hóquei em patins. Começaram a dar-nos luta6ª Desporto. Unificaram-se e ficaram mais fortes7ª Gastronomia.Bebem cerveja quente. Desperdício!8ª Política. Merkel dá-nos ‘cabo da cabeça’9ª Gastronomia. Têm muito mais estrelas Michelin460ª Eleição. Neuer bateu Patrício no France Football1ª Música. Tivemos de ouvir ‘Geil’ de Bruce&Bongo2ª Música. Tivemos de ouvir Modern Talking nos anos 803ª Música. A Alemanha ganhou a Eurovisão... nós, não4ª Futebol. A Alemanha já venceu 4 Mundiais5ª Futebol. A Alemanha conquistou 3 Europeus6ª Futebol. O B. Dortmund eliminou o Sporting na LC7ª Futebol. Benfica perdeu 7-0 em Vigo, com Heynckes8ª Futebol. É preciso dar uma alegria a Renato Sanches9ª Futebol. A Bundesliga ainda não teve técnicos lusos470ª Opinião. Matthäus está sempre a criticar Ronaldo1ª População. São oito vezes mais do que nós2ª Sociedade. Festejam mais cedo o Ano Novo3ª Futebol. Eliminaram a Grécia de Fernando Santos4ª Futebol. Têm os estádios sempre cheios5ª Cinema. Têm Óscar para melhor filme estrangeiro6ª Economia. Carros são mais baratos na Alemanha7ª Economia. Salário mínimo na Alemanha é de 1.473€8ª Política. Alemães ameaçam-nos ... e não o contrário9ª Cinema. Alemanha tem o festival de Berlim...480ª V. praia. Alemães tiraram bronze a Maia/Brenha1ª Olimpismo. Berlim e Munique já acolheram os JO2ª Andebol. 9 clubes alemães ganharam a Champions3ª Ténis. B. Becker e S. Graff marcaram uma época4ª Natação. Gross é um ícone da modalidade5ª Basquetebol. A Alemanha tem jogadores na NBA6ª Ténis. A Alemanha ‘deu-nos’ 5-0 na T. Davis, em 19277ª Televisão. Filmes e séries são dobrados em alemão8ª Olimpismo. Alemanha tem centenas de campeões9ª Olimpismo. Só as letras Q, X e Y não têm campeões490ª Olimpismo. Van Almsick tem dez medalhas1ª Fórmula 1. Schumacher é heptacampeão mundial2ª Ralis. A Alemanha tem um campeão mundial (Röhl)3ª Basquetebol. A Alemanha já foi campeã europeia4ª Ciclismo. Os alemães já ganharam a Volta a Espanha5ª Andebol. A Alemanha ganhou-nos 35-24 em 20166ª Andebol. O Melsungen venceu o Benfica, por 32-227ª Ténis. Zverev ganhou a João Sousa em Nice8ª Cultura. O português é falado em três continentes9ª Economia. Taxa de juro alemã é muito mais baixa500ª Record. Pelos jornalistas de Record que tiveram de encontrar todas as razões anteriores