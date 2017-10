Com a derrota em Old Trafford e a vitória do CSKA Moscovo em Basileia, o Benfica mantém as (parcas) hipóteses matemáticas de chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Por outro lado, a repescagem para a Liga Europa ficou mais difícil, na medida em que são agora 6 os pontos que distam as águias do terceiro lugar (e também do 2.º) do grupo A da Liga Milionária.Para manter-se na Champions, o Benfica terá de ganhar os dois jogos que faltam e esperar que CSKA e Basileia não façam mais pontos. Nesse caso, o apuramento decidir-se-á num cenário de mini-campeonato entre três formações com 6 pontos.No que respeita à Liga Europa, o caso não é muito diferente. Os tetracampeões nacionais têm igualmente de vencer os dois encontros que restam mas aqui basta que somente um dos adversários não some mais pontos (e não os dois). De resto, é imperativo anular a desvantagem no confronto direto para ambas (5-0 em Basileia e 1-2 na Luz com o CSKA), sendo que no caso dos russos é obviamente mais fácil inverter essa situação.