"Mudar de treinador - agora - seria abrir a 'caixa de Pandora' e admitir erros que - neste momento - não podem ter existido! Um novo treinador seria arranjar desculpas para o erro e um outro responsável, que seria... o menos culpado. Disfarçaria por uns momentos, mas colocaria tudo o resto a nu... mais depressa!", pode ler-se no post publicado por Gomes da Silva que passa depois a enumerar o que 'ficaria a nu'."Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, tínhamos ganho por causa dos erros alheios e não com todo o mérito, como aconteceu!Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, em vez de nos termos reforçado com jogadores de qualidade, tínhamos optado por outro caminho ou por jovens ainda com muito para aprender!Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, tínhamos facilitado na substituição de Ederson, de Nelson Semedo, de Lindelof, ... ou na procura de, para além de um central rápido, um 6 e um 8 para substituir Fejsa e Pizzi ... a seu tempo!Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, tínhamos falhado nas opções para jogar na área.Seria a estrutura do Benfica a reconhecer que, nos últimos dois anos, tínhamos tido um treinador sem sistema alternativo, com um modelo de jogo muito previsível, com um meio campo de 2 elementos ... frente a equipas que jogam com 3 e 4 jogadores nessa zona, o que mais tarde ou mais cedo nos haveria de trazer dissabores!"