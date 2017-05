Continuar a ler

Os bilhetes encontravam-se à venda acima do seu valor oficial, chegando a serem pedidos 550 euros por cada ingresso, atingindo-se proveitos, pela venda especulativa, de mil a 1.500 euros.



Este foi o maior número de detenções registadas pela ASAE numa ação especificamente direcionada para a especulação de bilhetes para eventos desportivos no mercado negro online, depois de, no início de maio, ter detido outras sete pessoas.



Os 18 detidos aguardarão julgamento em processo sumário por um crime punido até 3 anos de prisão. Os bilhetes encontravam-se à venda acima do seu valor oficial, chegando a serem pedidos 550 euros por cada ingresso, atingindo-se proveitos, pela venda especulativa, de mil a 1.500 euros.Este foi o maior número de detenções registadas pela ASAE numa ação especificamente direcionada para a especulação de bilhetes para eventos desportivos no mercado negro online, depois de, no início de maio, ter detido outras sete pessoas.Os 18 detidos aguardarão julgamento em processo sumário por um crime punido até 3 anos de prisão.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve, em flagrante delito, 18 pessoas pela especulação de preço e venda ilícita de bilhetes para o jogo, realizado no sábado.Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a ASAE refere que as detenções foram feitas em Lisboa e em Viseu, maioritariamente, tendo sido apreendidos 54 bilhetes, no valor aproximado de 3.300 euros, numa operação de fiscalização que decorreu entre 10 e 13 de maio.

Autor: Lusa