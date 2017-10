Continuar a ler

Após José Mourinho ter referido que o Benfica é "muito melhor" do que as outras equipas do grupo , o ala do Manchester United reforçou a opinião do técnico."Eles não começaram bem a Liga dos Campeões mas agora vai ser outra história, vai ser um jogo duro. Concordo com ele [José Mourinho]. O Benfica é mais forte do que o CSKA Moscovo e o Basileia. O nosso treinador sabe disso, até porque é português, e já nos alertou", frisou.O inglês falou ainda do futuro do atual técnico dos red devils que, recentemente, disse que não se imaginava a terminar a carreira do Manchester United . Ashley Young procurou fugir à polémica e disse apenas que deseja a continuidade do português."Se olharem para tudo aquilo que fizemos de bom na época passada, com os troféus ganhos... Vencer a Liga Europa foi fantástico. Tivemos um bom início esta época, espero que continuemos a trabalhar em cima disso", salientou.Recorde-se que o jogo entre o Benfica e o Manchester United, referente à 3.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, está marcado para as 19H45 desta quarta-feira. As águias ainda não somaram qualquer ponto, enquanto os red devils lideram o grupo com seis.