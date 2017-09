A Assembleia Geral do Benfica não terá policiamento reforçado. A garantia foi dada pelo subintendente Pedro Pinho, à margem da conferência de imprensa de antevisão do Clássico."Ao mesmo tempo também há uma AG do SCP. As duas serão monitorizadas. Toda a cidade estará ser policiada", sublinhou o responsável.

Autor: Cláudia Marques