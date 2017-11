A Atalanta, pela voz do diretor-geral Pierpaolo Marino, assumiu pela primeira vez a intenção de contratar Bryan Cristante, médio que está emprestado pelo Benfica.

"Sem dúvida que o vamos comprar", adiantou o dirigente do clube de Bérgamo ao canal televisivo Premium Sport, expressando satisfação pelo desempenho do médio, que ontem foi titular diante do Inter Milão. "Cristante parecia perdido, apesar de ser jovem, mas Gasperini conseguiu motivá-lo." A imprensa italiana reforça que a ideia da Atalanta é comprar o médio, para o vender.