A Atalanta está muito perto de garantir os serviços de Bryan Cristante a título definitivo junto do Benfica. A garantia é deixada pela imprensa italiana, que diz existirem neste momento avançadas conversações com os responsáveis dos tetracampeões no sentido de tornar efetiva a transferência do médio, de 22 anos.O italiano já defende o emblema de Bérgamo desde a segunda metade da época passada, estando formalmente cedido até final da presente campanha. Com dois golos nos seis jogos cumpridos até agora (sempre como titular), Cristante tem a confiança do técnico Gian Piero Gasperini, que já deu o seu aval. O Benfica aponta a não menos de 4 milhões de euros, depois de em 2014 ter pago quase 5 milhões ao Milan.