A Atalanta pretende reforçar-se no mercado de inverno, e um dos alvos do clube de Bergamo é Bryan Cristante que está cedido pelo Benfica ao Pescara até ao final da temporada.Com a saída de Gagliardini para o Inter, o técnico Gianpero Gasperini pretende contratar mais um médio, e vê no jovem, de 21 anos, a solução ideal. No Pescara, até ao momento, Cristante ainda não alcançou o estatuto de titular indiscutível.