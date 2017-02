FALCAO — Lisandro Lopez (@lichilopez2) February 21, 2017

O fantástico golo de Radamel Falcão (o seu segundo na partida) no jogo entre o Monaco e o Manchester City, um chapéu a Caballero recheado de classe, deixou o mundo do desporto de olhos arregalados.Um dos que ficou impressionado com o gesto técnico do avançado colombiano foi Lisandro López. O central do Benfica 'tweetou' logo de seguida, limitando-se a escrever o nome do atacante em maiúsculas, acompanhado por um emoji de espanto.