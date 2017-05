A PSP aconselha ainda os adeptos a evitarem trazer mochilas e sacos para o estádio, para que a revista seja mais fácil, e pede que a utilização dos transportes públicos.



Benfica e A PSP aconselha ainda os adeptos a evitarem trazer mochilas e sacos para o estádio, para que a revista seja mais fácil, e pede que a utilização dos transportes públicos. Vitória de Guimarães jogam este domingo a final da Taça de Portugal no Jamor, pelas 17H15. As portas do estádio vão abrir às 14H45.

A PSP não vai promover novas medidas para reforçar a segurança na final da Taça de Portugal (agendada para domingo, às 18H15, entre Benfica e V. Guimarães) por causa do atentado levado a cabo em Manchester na terça-feira."A PSP, desde 2015, tem desenvolvido novas medidas adicionais e portanto tem sido uma constante a presença dessas para registar e combater possíveis acontecimentos", revelou o subintendente da PSP Pedro Marques esta quinta-feira em conferência de imprensa levada a cabo no relvado do Estádio Nacional, sublinhando que no domingo haverá "uma componente direcionada para a dissuasão e identificação destes fenómenos".As forças de segurança vão promover, também, novas medidas para que a entrada no estádio seja facilitada e para que demoras, como ocorreram na final do ano passado na Porta Norte, não voltem a acontecer: "Colaborem connosco. O público vem com muita antecedência e queremos que isso se reflita na entrada no recinto. Este ano vamos aumentar o número de torniquetes nessa porta, para evitar alguns constrangimentos", avançou o subintendente.