Ricardinho, craque português do Inter Movistar, vestiu a pele de embaixador da CAIS e, à margem do evento que decorreu num hotel de Lisboa, abordou o futuro e revelou que o mesmo pode trazer mudanças. "Confirmo que existe interesse do Atlético Madrid, mas tenho mais dois anos de contrato com o Inter Movistar. Vamos ver", referiu o ala, de 31 anos.Em Espanha, no final da semana passada, os media confirmaram que os colchoneros estariam em vias de se fundir com o atual tricampeão espanhol (Inter Movistar) adquirindo os direitos necessários à participação na 1.ª Divisão de futsal do país vizinho. Quanto a um eventual regresso ao Benfica, Ricardinho voltou a adiar esse cenário. "Seria um sonho voltar ao Benfica, mas para já está fora de questão. Nem eu nem a minha família vivemos de aplausos", referiu.

Autor: Nuno Miguel Ferreira