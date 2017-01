Continuar a ler

"Ficámos mais confortáveis, o Benfica ficou atarantado. Encarámos o jogo do Benfica olho no olho e depois fizemos o terceiro golo num contra-ataque rápido. Aí o Benfica apostou as fichas todas e, se tivéssemos mais frescura, tínhamos feito mais golos. É verdade que tivemos duas bolas nos ferros, mas podíamos ter feito mais golos. Penso que podia ter sido 7-3 ou 7-4 a nosso favor", frisou o técnico.



Segue-se a final de domingo com o Sp. Braga, um jogo que não estava nos planos mas em que o objetivo é só um: vencer.



"Tinha preparado o jogo com o Feirense e não com o Sp. Braga, porque tínhamos uma viagem de 600 km para casa. Agora abriram-se novos problemas para mim. Esta final vai ser vista de uma forma totalmente diferente do jogo com o Benfica. Os jogadores deram tudo e estão muito cansados. Amanhã ainda vamos ter um treino.

Um dia depois da vitória sobre o Benfica nas meias-finais da Taça CTT, Augusto Inácio resumiu a partida com as águias, admitindo que a ideia era poupar jogadores."Cada treinador tem a sua estratégia. O favoritismo estava do lado do Benfica, mas não dá para ganhar jogos e tem de se demonstrar dentro de campo. A nossa prioridade era o campeonato e este jogo tendia claramente para o lado do Benfica. Tentei esconder ou poupar seis jogadores. O Benfica fez um golo cedo, depois dominou sem criar grandes oportunidades e o jogo foi andando. Na segunda parte, ao colocar o Fernando Alexandre e o Dramé, o que eu disse aos homens do meio-campo é que não trocassem muito a bola mas sim coloca-la para fazer diagonais. Foi assim que nasceu o golo do empate. Depois houve uma jogada estudada em que o Boateng faz o 2-1", começou por explicar, em declarações à SIC Notícias.

Autor: Luís Miroto Simões