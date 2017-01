Augusto Inácio negou a existência de qualquer incidente entre ele e Rui Vitória no final do encontro entre o Moreirense e o Benfica, que terminou com a vitória dos cónegos e consequente apuramento para a final da Taça CTT. No mesmo sentido, o técnico dos minhotos desvalorizou o facto de o homólogo encarnado não o ter cumprimentado, por declarações antigas que deixaram Vitória ressentido "Não aconteceu nada de especial. Isso é dar importância a uma coisa que não tem importância nehuma. Rui Vitória ficou ressentido? Não houve ressentimento nenhum, se ele está chateado é problema dele, passa-me ao lado. Não houve discussão nenhuma entre mim e o Rui Vitória. Em vez de estarmos a discutir um grande jogo, estamos a discutir um fair-diver. Não passo cartão a isso. Se alguém ficou chateado, isso passa-me completamente ao lado, há pastilhas para a azia, que isso passa", explicou Inácio, em declarações à 'SIC Notícias'.