Rui Vitória revelou que Svilar (síndrome gripal) e Júlio César (lesão) vão falhar a receção ao V. Setúbal, agendada para sábado às 18h15 e referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Desta forma, Bruno Varela tem a porta da titularidade aberta, ele que não joga desde a partida com o Boavista, onde cometeu um erro que resultou no desaire do Benfica. O internacional sub-21 português e Paulo Lopes são, assim, os únicos guarda-redes disponíveis.Na conferência de antevisão à partida, o técnico encarnado adiantou ainda que Rúben Dias, Fejsa e Filipe Augusto também não são opção por motivos físicos.