O dia de Carnaval não está a ser para grandes celebrações para o Borussia Dortmund . Ainda antes de ter visto ser cancelado o encontro com o Sportfreunde Lotte , referente aos quartos-de-final da Taça da Alemanha, o Borussia viu ainda a sua estadia em Lotte ser marcada por um incidente, no mínimo, insólito. É que, ainda antes de ter transportado os jogadores para o FRIMO Stadion, o autocarro da equipa comandada por Thomas Tuchel ficou preso na lama, tendo sido necessária a intervenção de um trator para o retirar daquela zona.O veículo acabou por ser retirado dali e seguiu rumo ao hotel, de onde transportou, em vão, os jogadores para o estádio. Lá chegados, os futebolistas ainda se equiparam, mas rapidamente souberam da notícia do cancelamento da partida, devido ao mau tempo.

Autor: Fábio Lima