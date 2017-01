Continuar a ler

BALANÇO



Compras: 3,5 milhões

Vendas: 46,2 milhões

O Benfica teve um mercado de inverno manifestamente bom a nível financeiro, com um balanço de. As águias contraram três jogadores, Filipe Augusto, Pedro Pereira e Hermes, e viram sair 11 (sendo que sete deles já não estavam no plantel neste inverno), terminando como os 'campeões' desta reabertura da janela, principalmente devido a dois grandes negócios: as saídas de Gonçalo Guedes e Hélder Costa.Esta dupla da formação rendeu a totalidade dos 46,2 milhões encaixados neste período de transferências, embora Djuricic, vendido à Sampdoria, tenha permitido amortizar a contratação de Pedro Pereira ao clube italiano, que assim se ficou pelos dois milhões. Guedes e Costa fizeram, desta forma, subir para mais de 140 os milhões proporcionados pelo Seixal , desde a sua criação, há pouco mais de uma década.

Autor: João Socorro Viegas