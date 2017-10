Continuar a ler

Herança em aberto



Herança em aberto

A transferência de Ederson deixou um problema que Rui Vitória ainda não conseguiu solucionar na primeira fase da temporada. Bruno Varela foi a primeira opção, mas um erro grave no jogo com o Boavista relegou-o para o banco. Júlio César é agora a primeira opção para os jogos do campeonato e da Champions, e Svilar deve ter a primeira oportunidade no sábado, num encontro relativo à Taça de Portugal, fruto da rotatividade que o treinador do Benfica costuma promover. Resta agora esperar para saber qual será o novo papel de Bruno Varela. Os jornalistas insistiram no tema dos guarda-redes e, ao ser questionado se havia desistido de Bruno Varela, a resposta foi pronta. "Isso nem parece uma pergunta para a minha pessoa pois nunca vejo as coisas dessa forma", começou por referir, antes de assinalar os seus métodos: "Os jogadores, quando trabalham comigo, fazem-no efetivamente. Temos um lote de futebolistas que trabalha muito bem. Estamos a falar de um pressuposto da resposta anterior que tem a ver com a vinda de outro guarda-redes e não vou alimentar esse tipo de comunicação. É algo que não faz parte da minha forma de trabalhar."

O mercado de inverno no clube da Luz começou mais cedo (mais informação na página 8), mas a situação na baliza dos encarnados continua indefinida. Neste momento, Rui Vitória está a trabalhar no centro de estágio do Seixal com Júlio César, Svilar, Bruno Varela e Paulo Lopes, sendo que a contratação de Vlachodimos também é um dado garantido. O treinador do Benfica, para já, prefere não fazer grandes comentários sobre mudanças e até sobre a chegada do guarda-redes do Panathinaikos.Confrontado sobre Odisseas Vlachodimos, em primeiro lugar, o responsável técnico das águias preferiu não fazer grandes comentários sobre um jogador cuja contratação não foi oficialmente anunciada pelo Benfica, apesar de já estar acertada. "Estar a falar de algo que vem na comunicação social não é o meu género nem a minha forma de trabalhar. Nós estamos a treinar com quatro guarda-redes que têm trabalhado muito bem e têm feito tudo o que queremos... É com esses que nos preocupamos", frisou o ribatejano, lembrando que "falar de ‘ses’" não é a sua forma de trabalhar.