O Marítimo informou esta quinta-feira que a bancada poente do estádio irá ser ocupada apenas pelos seus apoiantes no jogo com o Benfica, agendado para 1 de outubro e contar para a 8.ª jornada da Liga NOS."O Club Sport Marítimo informa que a Bancada Poente, no jogo CS Marítimo-SL Benfica, será destinada exclusivamente aos sócios e adeptos 'verde rubros'. Deste modo, iremos manter os nossos sócios e adeptos unidos no apoio ao clube da nossa região", anunciou hoje o clube insular no seu sítio oficial na Internet.Recorde-se que o Marítimo, terceiro classificado do campeonato, recebe o Benfica (4.º), a 1 de outubro, o mesmo dia das eleições autárquicas, pelas 21h30.

Autor: Lusa