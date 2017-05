O Benfica está determinado em avançar para contratação de Jordi Mboula, segundo avança o 'Mundo Deportivo' esta sexta-feira. Tal como Record adiantou , o avançado de 18 anos do Barcelona tem contrato até 2018, mas os últimos dias não trouxeram novidades quanto à prorrogação do mesmo vínculo. O jornal catalão escreve mesmo que o distanciamento entre as partes é grande e o encarnados entraram em cena.Luís Filipe Vieira deslocou-se, por isso, nos últimos dias a Barcelona para se reunir com os dirigentes blaugrana ainda que os representantes do jogador neguem qualquer acordo verbal entre Mboula e o Benfica.Recorde-se que o jovem dianteiro espanhol foi um dos destaques da última UEFA Youth League que os encarnados orientados por João Tralhão perderam na final para o Red Bull Salzburgo. Em nove partidas disputadas pelo Barcelona, Mboula apontou oito golos e tornou-se assim o melhor artilheiro da prova.

Autor: Flávio Miguel Silva