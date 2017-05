Santiago Barrero, avançado colombiano de 17 anos proveniente do modesto Rionegro, está já garantido pelas águias e deverá agora fermentar no Millonarios, ao abrigo do protocolo que o Benfica tem firmado com este último emblema.

No entanto, sabe Record, o jovem dianteiro está incluído num lote que ainda deverá contar com mais dois ou três jogadores, sendo um destes Jeison Lucumi, avançado de 22 anos do América Cali. Os atletas serão depois avaliados no Seixal e é possível que um ou dois garanta presença na equipa B.