Continuar a ler

R: Quem vai ser campeão?



B - O Benfica vai ganhar a Liga. Há dias jantei com o Julinho…



R: Julinho?



B - O Júlio César, o guarda-redes. Jantei com ele e disse-lhe que vão ser campeões. É um grande clube e tem uma estrutura já montada. Porto e Sporting também são grandes mas o Benfica não é só os onze em campo, todo o plantel é bom. O jogo de Guimarães, por exemplo, que foi o último que vi deles: mudaram quase toda a equipa e ganharam facilmente. B - O Benfica vai ganhar a Liga. Há dias jantei com o Julinho…B - O Júlio César, o guarda-redes. Jantei com ele e disse-lhe que vão ser campeões. É um grande clube e tem uma estrutura já montada. Porto e Sporting também são grandes mas o Benfica não é só os onze em campo, todo o plantel é bom. O jogo de Guimarães, por exemplo, que foi o último que vi deles: mudaram quase toda a equipa e ganharam facilmente.

B - No Brasil sempre passaram jogos de Benfica, Porto e Sporting. Agora sigo com mais atenção, torço pelo Estoril, vejo todos os jogos para seguir a carreira do Mattheus. É uma boa liga.

Autor: Miguel Amaro