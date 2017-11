A UEFA decidiu arquivar o processo que tinha aberto contra o Benfica pelo uso de objetos pirotécnicos dos seus adeptos no jogo frente ao Manchester United, em Old Trafford.

De acordo com uma nota divulgada no site oficial do organismo que manda no futebol europeu, pode ler-se que o Comité de Controlo, Ética e Disciplina "decidiu encerrar os procedimentos disciplinares".

Autor: Sérgio Krithinas