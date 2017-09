O Benfica disputa hoje (18h00), no Pavilhão nº 2 da Luz, com o Madeira SAD, o jogo da 1ª jornada do Campeonato Nacional, que não pôde ser realizada no início de setembro devido à participação das águias na 1ª eliminatória da Taça EHF. Os pupilos de Carlos Resende são uma das duas equipas - em conjunto com o Belenenses - que só sabe somar vitórias, mas para esta senda continuar há toda uma estratégia a ser respeitada."Temos de ser inteligentes e jogar como temos jogado, com transições rápidas, fazendo uma excelente defesa. Temos de ser também inteligentes no ataque. Estamos a trabalhar bem e a desenvolver um andebol bonito, para que as pessoas apareçam e gostem de vir aos jogos", realçou o guarda-redes Hugo Figueira ao canal do clube, destacando a importância dos adeptos.Do outro lado vai estar uma equipa que já este ano derrotou o FC Porto, mas ciente das dificuldades que vai encontrar na Luz. "O Benfica é um clube com muitas condições e recursos, reforçou-se com alguns atletas de grande qualidade e com um treinador novo. É um grande candidato a títulos. Penso que vão ser 60 minutos muitos intensos, vamos ter de correr muito e fazer poucas falhas se queremos estar dentro do jogo", frisou o guardião da baliza dos madeirense, Gustavo Capdeville.

Autores: D.M.