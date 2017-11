Foi uma vitória com sabor a desforra aquela que o campeão Benfica obteve, ontem, em casa, frente ao Sp. Espinho, por 3-1 (25-23, 23-25, 29-27 e 32-30), em jogo referente à oitava jornada do campeonato nacional.

Depois da derrota na Supertaça, em Almada, no final de setembro, o Benfica conseguiu um triunfo acima de tudo moralizador porque soube manter uma aparente tranquilidade nos momentos decisivos enquanto os tigres alternaram o bom com o mau, cometendo erros não forçados.

"Foi um jogo intenso, mas nem sempre bem jogado", diria depois no final o técnico das águias, José Jardim, enaltecendo a atitude dos seus jogadores no confronto que se prolongou por duas horas e 10 minutos. "Quero dedicar esta vitória aos adeptos do Benfica que estiveram até final do encontro, apoiando sempre a sua equipa", referiu o treinador benfiquista.

Sem se querer alongar muito em considerações e na abordagem a alguns casos mais polémicos relacionados com a arbitragem, Jardim espera ter conseguido criar a estabilidade na equipa. "Estamos na frente do campeonato", frisou.

A arbitragem não esteve isenta de culpas, criando situações de duvidosa interpretação. "As duas equipas foram prejudicadas, mas o Sp. Espinho foi mais", disse Rui Pedro afirmando ter a consciência que a equipa não foi mais longe por outras razões. "Não nos deixaram", acentuou o técnico.

"Mesmo assim foi um belo encontro de propaganda para a modalidade e o Sp. Espinho teve o mérito de lutar até ao fim. Demos réplica até à última gota de suor", comentou o treinador do Sp. Espinho, lembrando que na parte final do 3º e 4º set, o Benfica só conseguiu ganhar quando se reencontrou. Merecem destaque Hugo Gaspar e Marc Honoré no Benfica e Roberto Reis e Luís Arias no Sp. Espinho.