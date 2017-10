O SL Benfica agradece a Miguel Costa, médico do Sporting, pela ajuda prestada na assistência ao voleibolista Ary Neto, no jogo de hoje. pic.twitter.com/X6JAbfkQ6C — SL Benfica (@SLBenfica) 8 de outubro de 2017

O Benfica agradeceu este domingo ao médico Miguel Costa, do Sporting, "pela ajuda prestada na assistência ao voleibolista Ary Neto", depois de o jogador brasileiro se ter lesionado com aparente gravidade no duelo com os leões . Recorde-se que, para lá da assistência prestada pelo elemento da equipa médica do Sporting, Ary Neto recebeu uma enorme ovação quando saía, em maca, do pavilhão.Após o encontro, José Jardim falou da situação do jogador brasileiro e admitiu que o seu voleibolista "pode ter acabado aqui a carreira, pelo menos como atacante de voleibol".

Autor: Fábio Lima