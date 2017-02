O Benfica continua a sua caminhada ganhadora no campeonato nacional de voleibol. Este sábado, diante do Esmoriz, os encarnados venceram por 3-0 - como fizeram em praticamente todos os encontros até agora disputados -, com parciais de 25-12, 25-17 e 25-23.O Benfica passa assim a somar 57 pontos, mais 13 do que o Sp. Espinho, que ainda joga esta tarde, diante do CA Madalena.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima