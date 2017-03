Continuar a ler

Com esta vitória, o Benfica recupera o segundo lugar, agora com 44 pontos, os mesmos que o FC Porto, que ainda joga esta tarde, e mais 2 do que a Oliveirense, que também atua ainda este domingo.



Um dia depois do desaire sofrido ante o FC Porto , o Benfica voltou este domingo à ação, enfrentando uma complicada deslocação ao reduto do V. Guimarães. Um duelo com elevado grau de dificuldade, no qual os encarnados acabaram por passar com a vitória (85-80), ainda que tenham sido obrigados a anular uma diferença considerável no marcador.É que, do 5.º ao 37.º minuto, o comando pertenceu aos minhotos, várias vezes com vantagens acima da dezena de pontos. Contudo, na hora da decisão, os encarnados mostraram maior experiência, contando com a especial inspiração de Damian Hollis, o grande responsável pela reação tardia da turma da Luz. O norte-americano apontou 12 pontos de seguida no derradeiro parcial, passando 'sozinho' uma desvantagem de 77-70 para uma vantagem de 82-80 no espaço de quatro minutos, sendo desta forma determinante para a obtenção do triunfo em Guimarães. Hollis que acabaria o encontro como o melhor marcador, com 24 pontos, metade deles, conforme dissemos, nos derradeiros quatro minutos.

Autor: Fábio Lima