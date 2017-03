Continuar a ler

O valor do Red Pass é de 140 euros, passando para 225 se os associados pretenderem adquirir o direito de assistirem aos encontros de todas as competições. Para as mulheres, sócios com mais de 65 anos e jovens dos 18 aos 23, o valor começa nos 105 euros, enquanto crianças com menos de 13 anos pagam um valor a partir dos 70 euros.O clube da Luz avisou também que os novos sócios que se inscreverem a partir desta quarta-feira não poderão adquirir ingressos, pois só receberão o cartão a partir do dia 3 de abril e sem ele não poderão entrar no estádio.