O Benfica ilustra o comentário com duas imagens: uma em que se vê um árbitro a segurar uma placa onde se lê "Até o FCP marcar" e outras de um lance entre Alex Telles e Tabata.









O lance que deixou o Portimonense reduzido a 10 unidades

O resumo do FC Porto-Portimonense (3-2)

O Benfica criticou esta sexta-feira a arbitragem de Artur Soares Dias no, que terminou com triunfo (3-2) dos azuis e brancos e consequente qualificação para a próxima eliminatória da Taça de Portugal."É oficial o regresso das arbitragens do Apito Dourado às Antas: expulsões perdoadas ao FC Porto, expulsão inventada contra o Portimonense, sete minutos a mais sem explicação. A total impunidade perante as ameaças e coação compensa", escrevem as águias na conta oficial da comunicação.

Autor: Nuno Martins