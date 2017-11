Continuar a ler

Benfica, Sporting e FC Porto: todos na corrida



João Félix deu os primeiros pontapés numa bola na escola de futebol ‘Os Pestinhas’, em Tondela, e foi nesse emblema do distrito de Viseu que chamou a atenção dos três grandes. Benfica, Sporting e FC Porto chamaram-no para testes, acabou por se mostrar apenas a águias e dragões e... escolheu estes últimos.



"Os três grandes bateram-nos à porta e quiseram levá-lo. Estamos a falar de um jogador sub-9 que já jogavam em competição pelos sub-10. Fez testes no FC Porto e no Benfica e só não realizou a captação no Sporting porque adoeceu", diz-nos Pedro Madeira, presidente da escola ‘Os Pestinhas’.



O 'pestinha' que o Benfica foi buscar ao FC Porto já impressiona o Manchester United

Ainda hoje, os responsáveis do Benfica têm dificuldades em perceber a ligeireza com que o FC Porto tratou o caso João Félix , pois no clube da Luz nunca duvidaram do potencial do jogador, algo que agora parece confirmar-se.Aliás, os responsáveis benfiquistas já haviam manifestado interesse no jovem, ainda antes deste integrar os dragões, mas assim que houve uma janela de oportunidade, apostaram todas as fichas e, dizem, "ninguém está arrependido".

Autores: Nuno Martins e Valter Marques