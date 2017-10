O Benfica começou da melhor forma a defesa do título de campeão nacional de basquetebol, graças a um triunfo claríssimo diante do V. Guimarães por 106-82. A jogar em casa, a turma comandada por José Ricardo não deu quaisquer hipóteses aos minhotos, tendo chegado ao descanso já com uma vantagem de 51-34.No plano individual, Antywane Robinson foi o elemento em maior evidência, ao ficar bastante perto do triplo-duplo, com 14 pontos, 9 ressaltos e 10 assistências. Também em bom plano estiveram João Soares (21 pontos) e Tomás Barroso (19 pontos). Do lado contrário, Lace Dunn foi o melhor dos minhotos, com 18 pontos e 6 ressaltos.

Autor: Fábio Lima