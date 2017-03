O Benfica começou a segunda fase do campeonato nacional da melhor forma, batendo na Luz o Galitos por 76-74, numa partida na qual até esteve a perder já dentro do derradeiro minuto. Os encarnados, comandados por Carlos Lisboa, passam desta forma a somar 41 pontos, os mesmos que o FC Porto, que apenas joga no domingo.Esta tarde, na Luz, as grandes figuras da contenda foram Damian Hollis (21 pontos e 6 ressaltos) e Carlos Morais (20 pontos), isto num encontro no qual o conjunto de Aveiro teve até bola para empatar a 76 - o esférico andou a rondar o cesto... - mas acabou por não conseguir a igualdade e, assim, saiu derrotado da Luz.Consulte os resultados e classificações da prova

Autor: Fábio Lima