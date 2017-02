O Benfica venceu este sábado de forma clara na receção ao Lusitânia, por 100-65, em partida da jornada 20 do campeonato nacional de basquetebol. Um resultado positivo para os encarnados, que agora passam a somar 35 pontos, os mesmos que o líder FC Porto, que ainda joga este sábado.No Pavilhão da Luz, os encarnados tiveram cinco jogadores nos dois dígitos em termos pontuais, com Damian Hollis a ser o melhor marcador, com 20. Seguiu-se Tomás Barroso, com 18, ao passo que João Soares conseguiu 15. Do lado contrário, o melhor marcador acabou também ser o melhor da partida, com o norte-americano Garrius Holloman a anotar 21 pontos.

Autor: Fábio Lima