4 anos de saudade do nosso Rei, Eusébio da Silva Ferreira. Recordamos hoje o percurso do Pantera Negra ? #EPluribusUnum — SL Benfica (@SLBenfica) 5 de janeiro de 2018

Assinalam-se esta sexta-feirae o Benfica não deixou passar a data em branco. As águias publicaram um tweet onde recordaram o percurso do seu maior símbolo, o 'Rei'.O Pantera Negra faleceu a 5 de Janeiro de 2014, com 71 anos, deixando o mundo do futebol mais pobre.