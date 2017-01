O Benfica foi o único clube nacional a tirar apontamentos no Bonfim do jogo que ditou a eliminação do Sporting da Taça CTT Por sua vez, foram muitos os emblemas internacionais que mandaram elementos das respetivas equipas de scouting até ao estádio do V. Setúbal. Clubes como o Manchester United, Arsenal, Eibar, Génova, Colónia, Arminia Bielefeld e Yokoahama Marinos (Japão) também enviaram observadores ao Bonfim, com o objetivo de verem em ação alguns dos protagonistas do jogo de ontem.