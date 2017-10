O Benfica subiu este domingo à liderança do campeonato nacional de voleibol, graças a uma vitória por 3-0 sobre o Clube K, com parciais de 20-20, 25-11 e 25-19.Os encarnados têm agora 15 pontos, mais 2 do que o Sp. Espinho, equipa que tem agora um duelo a menos que os lisboetas.

Autor: Fábio Lima