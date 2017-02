O Benfica apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça Hugo dos Santos, ao bater de forma clara o Sampaense por 92-59, naquele que foi o primeiro encontro disputado desta prova, que se realiza em Oliveira do Hospital.Damian Hollis, com 17 pontos, e Carlos Morais, com 15, foram os elementos em evidência na turma encarnada, que ao intervalo já vencia por 50-35.O Benfica espera agora pelo vencedor do duelo entre Galitos e Ovarense para saber qual o adversário na próxima ronda da prova.

Autor: Fábio Lima