Antes, o Tottenham venceu o West Ham por 7-2 e colocou-se no primeiro lugar da 'poule' F, com três pontos, os mesmos do submarino amarelo, enquanto águias e hammers ainda não pontuaram.



A outra equipa portuguesa na quarta edição da competição, o campeão em título FC Porto B, só na sexta-feira entra em campo, frente ao Reading, no Grupo E, do qual também fazem parte o Arsenal e o Bayern Munique.

O Benfica B perdeu esta quarta-feira, por 3-2, com a equipa secundária do Villarreal, na ronda inaugural do Grupo F da Premier League International Cup.Em Brighton, os espanhóis adiantaram-se no marcador aos 37 minutos, por Simón, mas Heriberto igualou o encontro aos 48', antes de Genís, de livre, aos 85', fazer o 2-1. João Félix a empatar dois minutos depois, mas Darío garantiu o triunfo do Villarreal em tempo de descontos.

Autor: Lusa