Na segunda parte, João Carvalho voltou a igualar a partida já perto dos 90 minutos e, já em tempo de compensação, Saponjic vindo do banco, operou a reviravolta, ao 90+4.Este resultado permitiu ao conjunto orientado por Hélder Cristovão ascender ao sétimo lugar da tabela classificativa, somando agora 31 pontos, enquanto o Vitória mantém o 11.º posto, com 27.Desde cedo, os minhotos controlaram a posse de bola e impuseram o seu jogo no Caixa Futebol Campos, ainda que, sem criaram ocasiões flagrantes de golo para a baliza de André Ferreira.Aos poucos, os 'encarnados' tentaram entrar na partida e, aos 11 minutos, Diogo Gonçalves desperdiçou um golo que parecia fácil, ao atirar por cima da barra, depois de ser assistido por João Carvalho.A superioridade vimaranense era cada vez mais notória e foi com naturalidade que chegaram ao primeiro golo no encontro. Numa jogada rápida, Hélder Ferreira descobriu Bruno Mendes entre os defesas do Benfica B, que, isolado perante André Ferreira, não teve dificuldades em contornar o guarda-redes e atirar para o fundo das redes (17).Os últimos 15 minutos do primeiro tempo foram de 'sinal mais' para o Benfica B e a qualidade técnica de João Carvalho resultou no tento da igualdade para a equipa da casa. Na sequência de um canto, a bola sobrou para o médio português que, ao tirar um adversário do caminho, rematou rasteiro sem hipóteses para Miguel Oliveira.Mas, dois minutos depois, o Vitória voltou a passar a frente do marcador. Após um canto cobrado por Hélder Ferreira e um mau alivio da defesa das 'águias', o sul-africano Domingo apareceu à entrada da área e rematou de primeira para um golo de fazer levantar o estádio.O segundo tempo perdeu alguma intensidade, foi mais equilibrado, e o Benfica B conseguiu controlar as jogadas e as transições rápidas dos minhotos, mas revelou incapacidade de voltar a empatar. João Carvalho, muito inconformado, continuou a ser o jogador em maior evidência.Até que, na etapa complementar e depois de bastante insistência, o Benfica B conseguiu mesmo repor a igualdade a dois golos na partida, com um grande remate de João Carvalho de fora de área.Já em tempo de compensação, o sérvio Saponjic, lançado por Hélder Cristóvão na segunda parte, teve audácia para rematar com eficácia para a vitória, com João Carvalho a ser novamente decisivo no lance.Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.Benfica B - V. Guimarães B: 3-2,Ao intervalo: 1-20-1, Bruno Mendes, 17'1-1, João Carvalho, 42'1-2, Haashim Domingo, 44'2-2, João Carvalho, 87'3-2, Saponjic, 90'+4André Ferreira, Buta, Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro (Pedro Amaral, 82'), Pêpê, Dálcio (Saponjic, 75'), Heri (Luquinhas, 69'), Diogo Gonçalves, João Carvalho e José Gomes.Fábio Duarte, Saponjic, Pedro Amaral, João Escoval, Florentino Luís, Filipe Ferreira e LuquinhasHélder CristóvãoMiguel Oliveira, Joel Pereira, Dénis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Kiko, Joseph (Tiago Castro, 69'), Haashim Domingo (Haman, 73'), Tyler Boyd (Rui Gomes, 90'+2), Hélder Ferreira e Bruno Mendes.André Costa, Haman, Marcílio, Ricardo Carvalho, Tiago Castro, Mimito e Rui GomesVítor CampelosBruno Vieira (AF Beja)cartão amarelo para Dálcio (16'), Kiko (25'), Domingo (51'), Heri (68'), João Carvalho (77'), Rúben Dias (78'), Yuri Ribeiro (82'), Tiago Castro (90'+3)cerca de 400 espetadores