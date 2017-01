Continuar a ler

Este resultado permite ao Varzim apanhar o Benfica B na classificação, com as duas equipas a dividirem o sexto lugar, com 34 pontos.Os jogadores orientados por Hélder Cristóvão entraram em campo muito determinados e focados em chegar cedo ao golo. José Gomes, aos dois minutos, trabalhou bem sobre um adversário no lado direito do ataque e, assistiu Pepê, que, livre de marcação, atirou com estrondo ao poste da baliza dos visitantes.O Varzim apresentou-se algo apático, sem ideias de jogo e cometendo várias faltas. A aposta foi, quase sempre, jogar nos erros dos encarnados, que dominaram toda a primeira parte.No espaço de cinco minutos o Benfica B podia ter chegado à vantagem, no entanto, a falta de eficácia das águias terminou com as tentativas para lá da linha de fundo.Primeiro, Rúben Dias, a passe teleguiado de Pepê para o coração da grande área, não fez melhor do que atirar por cima da barra. Depois, Diogo Gonçalves, após uma corrida desenfreada de vários metros, fez a bola passar ao lado da base do poste de Paulo Vítor.Mas, contra a corrente do jogo e sem fazer nada para o justificar, o conjunto forasteiro inaugurou o marcador no Caixa Futebol Campus, à passagem do minuto 43. Um cruzamento de Delmiro do lado esquerdo do ataque só parou nos pés de Diego Barcelos, que apenas teve que encostar para o fundo das redes.Depois de uns 45 minutos de sentido único, o domínio encarnado continuou, principalmente a meio campo, mas sem lances dignos de registo. O Varzim aguentou a vantagem mínima e acabou por fazer o segundo golo (65').O central 'encarnado' Kalaica foi imprudente ao tentar cortar a bola dentro da grande área, cometendo uma falta por trás sobre Rui Costa. Na cobrança da marca dos onze metros, Nelsinho fez o segundo dos visitantes.Aos 78 minutos, Saponjic, lançado no decorrer da segunda parte, conseguiu reduzir a passe de Diogo Gonçalves e dar algum alento para os últimos minutos, mas o Varzim conseguiu segurar a vantagem.Jogo realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal.Benfica B-Varzim, 1-2Ao intervalo: 0-00-1, Diego Barcelos, 43'0-2, Nelsinho, 65' (p.)1-2, Saponjic, 79'.André Ferreira, Buta, Kalaica, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Pêpê, Dálcio (Jota, 62'), Diogo Gonçalves, João Carvalho, Heriberto (Saponjic, 76') e Zé Gomes.Zlobin, Saponjic, Pedro Amaral, Florentino Luís, Jota, Pipo e FerroHélder Cristóvão.Paulo Vítor, Jean Felipe, Lima Pereira (Nélson Agra, 45'), Jeferson Santos, Delmiro, Estrela, Nelsinho, Leonel Olímpio, Diego Barcelos (Rui Coentrão, 86'), Rui Costa e Malele (Mailó Cruz, 80').Paulo Cunha, Pedro Santos, Mailó Cruz, Sérgio Organista, Nélson Agra, Rui Coentrão e Éder DiazJoão EusébioCarlos Cabral (AF Algarve)cartão amarelo para Nelsinho (5'), Diego Barcelos (13'), Leonel Olímpio (18'), Dálcio (42'), João Carvalho (55') e (90'+5), Kalaica (64'), Rúben Dais (71') e Estrela (90'+1). Cartão vermelho para João Carvalho por acumulação de amarelos (90'+5).cerca de 250 espetadores